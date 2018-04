Alias per transgender ad Ateneo Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - La carriera 'alias' permetterà di iscriversi online agli esami dell'Università di Venezia e di avere un tesserino per usufruire dei servizi dell'ateneo utilizzando la nuova identità: un provvedimento che l'Università Ca' Foscari Venezia ha attuato per tutelare l'identità sessuale di tutti gli studenti e studentesse transgender e per offrire un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo. La carriera alias garantisce infatti per tutti gli studenti in transizione di genere di utilizzare un "alias" cioè un nome diverso da quello anagrafico e corrispondente alla nuova identità in fase di acquisizione.