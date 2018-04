Giù soffitto, 2 feriti in sala scommesse

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Due persone sono state ferite, in modo lieve, dal crollo del soffitto di una sala scommesse a Chieri, nel torinese. L'incidente ieri sera in corso Dante, durante Juventus-Napoli, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati per precauzione in ospedale, dove sono stati sottoposti agli accertamenti del caso.