Meteo: sole e caldo fino al 25 aprile, poi acquazzoni e calo termico

Prove d'estate fino al 25 aprile sull'Italia, grazie all'anticiclone europeo che porterà tanto sole e temperature da inizio giugno, in particolare al Nord dove sono attese punte di 27-29°C, conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Lunedì è atteso qualche temporale o acquazzone sparso su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, sporadicamente sull'alto Triveneto.



DAL 26 APRILE LA PRIMAVERA TORNA A FARE I CAPRICCI – "Dal 26 aprile e nei giorni successivi l'alta pressione dovrebbe indebolirsi, favorendo il ritorno di qualche rovescio o temporale in più anche di una certa intensità in particolare al Nord" - prosegue l'esperto di 3bmeteo.com - marginalmente anche al Centro. Le temperature subirebbero così una ridimensionata, specie al Centronord, rientrando grossomodo nelle medie del periodo; decisamente più fresco sulle Alpi rispetto a questi giorni".



PONTE DEL 1 MAGGIO, PROGNOSI INCERTA – Prognosi infine ancora incerta per il Ponte del 1 maggio, che potrebbe comunque sperimentare la tipica variabilità primaverile, con spunti piovosi (specie al Nord) alternati a parentesi più asciutte e soleggiate, con temperature sostanzialmente nella norma, quindi senza gli eccessi di caldo di questi giorni, salvo poche eccezioni. Resta tuttavia una situazione che necessita di molte conferme e per questa ancora in fase di analisi.