Commonwealth: gaffe di Carlo su colore pelle scrittrice

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Gaffe del principe Carlo a margine del summit del Commonwealth, proprio poche ore prima che la regina lo promuovesse esplicitamente per la sua successione anche alla guida dell'organismo che raccoglie le ex colonie britanniche. Incontrando alcune persone a un Forum parallelo del vertice, l'erede al trono si è rivolto a una giornalista e scrittrice di origini familiari indo-caraibiche, Anita Sethi, chiedendole di dove fosse. E quando lei ha detto "di Manchester", il principe ha replicato sorridendo, con apparente riferimento al colore della pelle della Sethi: "Beh, non lo sembri molto".

Una battuta nello stile di suo padre, il 96enne Filippo, che l'interessata non ha gradito affatto e alla quale ha replicato in una sua colonna sul Guardian. Sethi ha ricordato altri episodi di "razzismo" involontario in seno alla dinastia e ha suggerito polemicamente a Carlo un ripasso della storia coloniale britannica. Non solo. Ha pure auspicato apertamente che il principe del Galles non diventi re, o almeno presidente del Commonwealth (carica che non è ereditaria, ha notato), e che venga "saltata una generazione" nella successione. Magari per fare spazio a quella di suo figlio Harry, il quale si appresta a sposare l'afroamericana Meghan Markle. (ANSA).