Sui bus tornelli contro i 'portoghesi'

(ANSA) - GENOVA, 19 APR - Contro i "portoghesi" tornelli sui mezzi pubblici. La sperimentazione, se darà i risultati sperati, diventerà operativa sui mezzi pubblici della provincia di Genova. L'innovazione parte da Atp, azienda di trasporto genovese che su quattro linee in funzione su Chiavari e il suo entroterra ha installato il sistema di controllo per evitare che si salga a bordo senza biglietto.

Il tornello, montato in corrispondenza dell'entrata anteriore e ad apertura verticale, si aprirà al momento dell'obliterazione del biglietto. I possessori di abbonamento invece dovranno mostrare il titolo di viaggio al conducente il quale aprirà il tornello con un pulsante.

Convinto della scelta e deciso a portarla avanti è il consigliere delegato della Città Metropolitana, Claudio Garbarino: "E' la soluzione ideale per combattere l'evasione, che rappresenta un problema su tutte le linee, sia quelle costiere sia nell'entroterra. Credo che i primi ad essere contenti siano i passeggeri che pagano il biglietto".