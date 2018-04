Cda ANSA, Giuseppe Cerbone confermato ad agenzia

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ANSA, nominato dall'Assemblea dei Soci ANSA lo scorso 10 aprile, e presieduto dal Presidente Giulio Anselmi, si è riunito oggi a Roma confermando Giuseppe Cerbone nel ruolo di Amministratore Delegato dell'Agenzia. Il Consiglio ha inoltre nominato il nuovo Comitato Esecutivo, in rappresentanza delle diverse realtà editoriali nazionali e regionali che compongono la compagine societaria dell'Agenzia.

Il nuovo Comitato esecutivo sarà composto da nove esponenti: Giulio Anselmi e Giuseppe Cerbone, membri di diritto, Pierpaolo Camadini, Albino Majore, Marco Moroni, Franco Capparelli, Carlo Perrone, Andrea Leopoldo Riffeser Monti, Alessandro Zelger.

Ulteriore nomina riguarda l'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia, costituito dall'Avvocato Paolo Maria Gemelli. Giuseppe Cerbone ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Agenzia dal 2008 - dopo un primo incarico svolto tra il 1998 ed il 2002 - ed è oggi al suo quarto rinnovo nella carica. Nato a Napoli nel 1958, si è laureato in Scienze dell'Informazione e specializzato in Computer Science e Artificial Intelligence negli Stati Uniti, dove ha ottenuto il PhD e ha collaborato con l'Ames Research Center della NASA e con NeXT Computer, società creata da Steve Jobs. Rientrato in Italia, dopo un'esperienza nel settore Ricerca e Sviluppo del Gruppo IRI-Stet, ha ricoperto due volte gli incarichi di Amministratore Delegato e Direttore Generale all'interno del Gruppo Il Sole 24 Ore.

Da anni impegnato nella ricerca e diffusione del know how tecnologico legato all'economia della conoscenza, è stato Vice Presidente dell'Istituto Italiano di tecnologia, Consigliere del Presidente del Forum sulle Telecomunicazioni e docente di Economics and Business Management presso l'Università LUISS di Roma. Attualmente è Presidente FIEG per le Agenzie nazionali di informazione e Vice Presidente di PuntoIT, Associazione non-profit per la diffusione di Internet in Italia ed in Europa attraverso le aziende e le istituzioni.