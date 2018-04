Nina Moric e Belen a luglio in aula

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe 'ex' di Fabrizio Corona, saranno una contro l'altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un "fatto determinato" per aver definito 'viado' la showgirl argentina in un'intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Il giudice ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e del difensore, l'imputata Moric e la parte civile Belen Rodriguez, assistita dall'avvocato Andrea Righi.

Nel settembre di tre anni fa, nel corso della trasmissione 'La Zanzara', il conduttore Giuseppe Cruciani aveva portato la 41enne a parlare della soubrette nata a Buenos Aires, con cui l'ex marito ed ex 're dei paparazzi' aveva avuto una relazione.

E Moric, dopo averla apostrofata con epiteti del tenore di "strega cattiva" e "viado", l'aveva infine accusata anche di girare "nuda" per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l'ex agente fotografico.