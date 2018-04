Furgone ribaltato, due morti e 6 feriti

(ANSA) - MILANO, 15 APR - E' di due morti e sei feriti è il bilancio di una schianto accaduto lungo la provinciale tra Trigolo e Soresina nel cremonese. Trasportava cinque richiedenti asilo e tre egiziani: sono morti il conducente, un egiziano e uno degli asilanti. I richiedenti asilo fanno capo alla comunità Hope di Soresina, nel Cremonese, e il furgone proveniva da Trigolo, a una decina di chilometri di distanza da Soresina. I richiedenti asilo sono di varie nazionalità: in particolare maliani e ghanesi. Sono in corso accertamenti per capire per quali ragioni fossero andati a Trigolo.