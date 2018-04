Tentano rapina, agente spara, due feriti

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Un poliziotto sventa una rapina in un supermercato del quartiere Fuorigrotta di Napoli ma spara e ferisce i banditi - uno diciottenne, l'altro ancora minorenne - che gli hanno puntato la pistola contro. I due rapinatori sono ora ricoverati negli ospedali San Paolo e Cardarelli della città.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto i due sono entrati in azione nel market Md di via Pietro Tosti: un agente della Squadra Mobile della Questura di Napoli si è qualificato e poi è intervenuto. Il rapinatore che era vicino alla cassa gli ha puntato la pistola contro e l'agente ha sparato ferendolo.

Non è ancora chiaro come sia stato ferito l'altro rapinatore.

Secondo quanto si è appreso uno dei banditi ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre, l'altro li compirà il prossimo maggio.

(ANSA).