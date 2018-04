Telecamere 'spie' in market, denunciato

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Aveva posizionato delle telecamere anche nello spogliatoio delle dipendenti e le aveva collegate direttamente al suo smartphone. E' quanto hanno scoperto ieri - come riporta la stampa locale - gli uomini della Polizia di Rimini all'interno di un supermercato della città romagnola. A finire nei guai il direttore dell'esercizio commerciale denunciato per illegittima interferenza nella vita privata dei dipendenti, violazione del controllo del personale e violazione della privacy.

Gli agenti hanno chiesto all'uomo di mostrare le telecamere: una volta fatto vedere il sistema di videosorveglianza 'regolare', al direttore è stato intimato di mostrare tutte le telecamere, anche quelle nascoste e installate all'insaputa di tutti. Ne aveva piazzate ben quattro, di cui una nello spogliatoio delle sue cassiere e commesse, una nel corridoio e in un magazzino e laboratorio. Il direttore del supermercato, dal canto proprio, ha giustificato l'installazione delle telecamere per evitare il fenomeno dei furti.