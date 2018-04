Fece graffito sotto Vasariano,denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Un giovane writer spagnolo è stato denunciato dalla polizia municipale per aver realizzato sotto il loggiato del Corridoio Vasariano, in lungarno Archibusieri a Firenze, un graffito di grandi dimensioni raffigurante il volto di un satiro. Per arrivare all'identità del writer c'è voluto più di un mese di indagini, ma alla fine gli agenti della municipale, in collaborazione con la Soprintendenza, che ha fornito le immagini della telecamera di sicurezza, la polizia spagnola e l'Interopol, hanno trovato l'autore. Per scoprirlo i vigili si sono avvalsi anche dell''aiuto' dei social network.

Il graffito, con tanto di firma dell'autore, era stato scoperto il 23 febbraio scorso. Il giovane è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.