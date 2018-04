Procida, picchia la compagna incinta: la donna perde il bimbo

Altri due gravi episodi di violenza contro le donne in Campania e in Emilia Romagna. A Procida (Napoli) un uomo di 45 anni ha picchiato la compagna, di 38 anni e incinta di 20 settimane, provocando la morte del feto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. La donna, che dopo l'aggressione ha chiamato i carabinieri, ha riferito di essere già stata aggredita con violenza dal suo compagno in passato ma che non aveva voluto denunciare questi episodi. I due si erano conosciuti tempo fa a Procida, dove lei lavora provenendo dalla terraferma; l'uomo è di Procida.

L'altro episodio di violenza contro una donna si è verificato a Medolla (provincia di Modena) dove un uomo ha accoltellato la moglie con una lama affilata, ferendola in modo grave. Poi, dopo aver allertato telefonicamente il 118, ha tentato il suicidio. Sul posto, una villa di via Brescia, sono giunti i carabinieri ed il Ris. La donna versa in gravissime condizioni all'ospedale di Baggiovara (Modena).

