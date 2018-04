Ufo,avvistamenti a Genova e nel milanese

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Ancora ufo nei cieli italiani: stavolta il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, ha analizzato tre diversi avvistamenti nei cieli di Genova, Peschiera Borromeo e Cosenza. Questi video, ha detto il presidente del Cufom Angelo Carrannante "sono talmente importanti che di essi si parlerà nel convegno di Manfredonia, previsto per sabato. Il primo ufo è stato avvistato a Genova Rivarolo attorno alle 23,30 mentre il secondo, a Cassola (Vicenza) è avvenuto in pieno giorno, dove un uomo ha avvistato in cielo, non lontano prospetticamente dalla Luna, uno strano oggetto di colore bianco che si è spostato lentamente. Poi lo strano 'velivolo', secondo gli analisti del Cufom, ha stazionato e ha compiuto anche manovre, cambiando colore". Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma dell'avvistamento anche da altri testimoni che hanno girato, nello stesso giorno, il video di un oggetto luminoso, presumibilmente lo stesso, nel milanese. Terzo avvistamento a Peschiera Borromeo.