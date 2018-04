Parte #VistodaiMillennials

Dal concetto 'rivoluzionario' di beni comuni nella Costituzione boliviana all'utilizzo, per fare business, del riciclaggio dell'immondizia a Buenos Aires. Soluzioni e proposte originali che ci vengono da altri Paesi per affrontare problemi quotidiani. Parte su Ansa.it #VistodaiMillennials: una nuova rubrica che vuole raccogliere e pubblicare contributi e idee di giovani, under 35, su temi specifici che ci interrogano tutti i giorni. Che siano, ad esempio, al centro dei vostri studi e sui quali abbiate una visione originale, che può essere dettata anche dal confronto con i casi di altri Paesi nei quali eventualmente abbiate studiato o stiate studiando per scelta o per mancanza di opportunità in Italia.

La redazione selezionerà articoli che siano scritti in maniera semplice e divulgativa e che non superino le 30 righe. Insieme all'articolo vi chiediamo una breve biografia e una foto. Le proposte possono essere inviate a internet@