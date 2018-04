Furto in Chiesa Nuova a Roma, ritrovato e riconsegnato il quadro LE FOTO

FOTO di MASSIMO PERCOSSI



Ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesa Nuova, nel centro storico di Roma, e denunciato un restauratore. I Carabinieri della stazione San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela patrimonio culturale, hanno recuperato il quadro raffigurante il "Sacro Cuore di Gesù" del pittore Pietro Gagliardi, realizzato nel 1865 e rubato una settimana fa. Un restauratore romano di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che era subito finito nel mirino dei carabinieri, è stato denunciato per furto e ricettazione. L'uomo, sentendosi ormai scoperto, si è presentato ai carabinieri. Nella perquisizione in casa sua sono state recuperate anche altre opere di sospetta provenienza, fra le quali un candelabro rubato a febbraio nella chiesa di S. Maria in Aquiro. "Oggi l'emozione è tanta. Il furto era stato un duro colpo non solo per noi ma per tutti i fedeli perché il culto del Sacro Cuore è molto sentito nella nostra parrocchia" ha detto il parroco, padre Rocco Camillò.

In casa del restauratore anche altre opere - Sentendosi ormai scoperto, si è presentato spontaneamente ai carabinieri il restauratore romano denunciato per il furto del "Sacro Cuore del Gesù" avvenuto la settimana scorsa nella Chiesa Nuova, al centro di Roma. L'uomo si è recato alla stazione dei carabinieri San Pietro, consegnando la tela e assumendosi la responsabilità del furto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia San Pietro in collaborazione con quelli del reparto operativo del comando tutela patrimonio culturale sono scattate immediatamente dopo il furto. Gli investigatori hanno vagliato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della chiesa, di quelle in strada e effettuato rilievi per isolare le impronte lasciate dal ladro. I sospetti si sono fin da subito concentrati sul restauratore, una vecchia conoscenza dei carabinieri della stazione San Pietro guidata dal maresciallo Salvatore Friano. Il restauratore già due anni fa aveva rubato un "Sacro cuore del Gesù" in un'altra chiesa ed era stato arrestato dai carabinieri in flagranza. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati recuperati anche altre opere artistiche di sospetta provenienza. Tra queste un candelabro risultato rubato a febbraio nella chiesa di Santa Maria in Aquiro. Sono in tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare l'esatta provenienza degli altri beni recuperati, risalire ad eventuali complici e canali di ricettazione.

Parroco, grande emozione riavere tela - "Oggi l'emozione è tanta. il furto era stato un duro colpo non solo per noi ma per tutti i fedeli perché il culto del Sacro Cuore è molto sentito nella nostra parrocchia". Lo ha detto padre Rocco Camillò, parroco della Chiesa Nuova di Roma a cui i carabinieri hanno oggi riconsegnato il quadro "Sacro Cuore del Gesù" rubato la settimana scorsa. "Quando quella mattina ho visto che la tela non c'era più ho avuto un grande dispiacere - ha aggiunto padre Rocco, ringraziando i carabinieri che hanno ritrovato il quadro - per noi è stata una vera e propria profanazione".