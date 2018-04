Le fabbriche romane negli anni Settanta, parlano gli operai

“Fabbriche romane negli anni Settanta Storia, memoria, testimonianze” è il tema di un incontro che si terrà il prossimo 14 aprile alle 10,30 presso il Centro di documentazione territoriale CDT "Maria Baccante – Archivio della Viscosa" in via Prenestina 175 a Roma.

"Negli anni settanta - scrivono in una nota gli organizzatori - la città di Roma è una città in cui le fabbriche occupano uno spazio importante nel panorama economico e sociale. Le operaie e gli operai sono protagoniste e protagonisti di conflitti, vertenze, battaglie che si intrecciano continuamente con i movimenti sociali. Il lavoro è un terreno di incontro, di scontro e di relazione, attraverso il quale passano la militanza politica e il riscatto sociale. Lavorare in fabbrica significa conoscere sulla propria pelle tempi e modalità dello sfruttamento e della nocività ma vuol dire anche ritrovarsi insieme e combattere per i propri diritti".

I lavori saranno introdotti da Giovanni Pietrangeli. Tra gli interventi, il Comitato operaie Autovox, Raffaele Lo Russo (Birra Peroni), Maria Maggio (Voxson), Maurizio Rossi (Contraves), Aldo Polido (Fatme). Le conclusioni saranno affidate a Ilenia Rossini. Coordina il CDT Maria Baccante.

"Oggi - continua la nota - il lavoro si presenta frammentato, parcellizzato, diviso e isolato. E’ sempre più difficile rilanciare forme di organizzazione e di conflitto sui luoghi di lavoro e l’apparente scomparsa di luoghi di produzione visibili quali le fabbriche rende ancora più dura la condizione operaia. In un luogo, la ex snia viscosa, dove il tema del lavoro è al centro di un processo ormai lungo di riappropriazione storica attraverso le attività del Cdt, vogliamo ascoltare dalla voce diretta delle operaie e degli operai la testimonianza di cosa significava lavorare in fabbrica nella Roma degli anni settanta. Vogliamo riprendere in mano i fili di un racconto quantomai necessario per capire i nodi storici con cui dobbiamo confrontarci per poter pensare di trasformare la realtà in cui viviamo, dove il valore sociale e politico del lavoro è crollato e rischia di precipitare ancora".