Scontro treni, il Tg1 mostra il treno alla sua ultima fermata

Il treno si ferma sulla banchina della stazione di Andria: è la sua ultima fermata, tra poco ci sarà lo schianto sul tratto a binario unico tra Andria e Corato gestito dalla società Ferrotranviaria: il Tg1 mostra nella edizione delle 20 in esclusiva le immagini di uno dei due treni coinvolti nell'incidente del 12 luglio 2016 che fece 23 morti e 51 feriti.

Nelle riprese si vede il capostazione che passeggia sul marciapiede accanto al treno controllando che tutto sia in ordine. E poi darà il via libera alla partenza del treno senza aspettare l'incrocio con il convoglio proveniente da Corato, la cui partenza non era stata neanche comunicata. Immagini di normalità che da lì a poco si trasformeranno in tragedia.