Meteo: settimana instabile, all'insegna del maltempo al Nord

Una settimana all'insegna del maltempo, con piogge e temporali soprattutto al Centro nord. Sono queste le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, dopo il lunedì che si è aperto con l'Italia contrassegnata da piogge e rovesci in Toscana, Umbria e Lazio, ma anche - pur più deboli e isolate - nel resto del Centro e del Sud. Roma, spiega 3bMeteo, si è trovata letteralmente al centro di un vertice ciclonico che ha colpito il Lazio dal mar Tirreno, portando con venti oltre i 90-100 Km/h sui litorali.

Per domani è atteso un lieve miglioramento, soprattutto al centro Sud, ma "la settimana sarà molto dinamica con altre piogge e temporali che bagneranno diverse regioni, sebbene alternati a parentesi più asciutte e soleggiate", spiega ancora 3bMeteo, sottolineando che "le regioni più interessate saranno quelle del Nord, in particolare il Nordovest, più occasionalmente il Centro, Nordest, poco o nulla al Sud". In particolare tra mercoledì e giovedì ci saranno nuove piogge e rovesci abbondanti al Nord e in alta Toscana.

Per il Centro Epson Meteo martedì porterà "molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, al NordOvest ed Emilia occidentale, dove migliorerà solo in serata". Per mercoledì sono previste "nevicate abbondanti sulle Alpi Centro-occidentali, sopra i 1.000-1.400 metri". Un "generale miglioramento" è previsto a partire da sabato. (ANSA).