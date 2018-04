Esposito (Pd) assolto da accuse No tav

(ANSA) - TORINO, 9 APR - L'ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito è stato assolto oggi a Torino dall'accusa di aver diffamato una simpatizzante No Tav. Il caso è quello di Marta Camposano, una antagonista toscana che nel marzo del 2013, dopo essere stata arrestata durante una manifestazione in valle di Susa denunciò abusi anche di carattere sessuale da parte delle forze dell'ordine.

Per gli episodi che le erano contestati la donna fu poi assolta. Esposito mise più volte in dubbio il suo racconto: "prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere stata molestata", scrisse per esempio sui social network. Il tribunale ha preso atto che la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato stabilì che le dichiarazioni del parlamentare erano coperte dall'immunità. L'avvocato di parte civile Valentina Colletta aveva chiesto di sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale ma, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero di udienza, è stato deciso diversamente.