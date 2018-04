Siria: corteo per curdi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 APR - Cartelli con le scritte 'Erdogan terrorista', 'Usa, Ue, Russia complici', 'Ochalan libero'; bandiere del Kurdistan e dell'Ypg, le milizie femminili curde; persino un carro armato giocattolo gigante. É quanto hanno esposto i manifestanti del corteo a sostegno della resistenza curda contro la Turchia organizzato a Firenze dai rappresentanti della comunità curda in Toscana e al quale ha aderito una cinquantina di sigle.

"L'attacco del regime di Erdogan al Cantone di Afrin, in Siria, é stato criminale - ha detto Erdal Karabey, rappresentante del coordinamento del Kurdistan in Toscana - ed é grave la responsabilità dei governi della Russia e dei Paesi occidentali che continuano ad appoggiare Erdogan tollerando le sue politiche di repressione". La manifestazione, é partita dalla zona dove c'è consolato Usa e ha toccato altre sedi consolari in città: un migliaio, secondo gli organizzatori, i partecipanti. Come annunciato un carro armato giocattolo è stato lasciato davanti al consolato della Germania.