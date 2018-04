Serie A: Milan Sassuolo

Dopo il doppio impegno ravvicinato con Juventus e Inter, è possibile che ci sia più di una novità nel Milan che domenica affronta il Sassuolo. A guidare l'attacco potrebbe essere André Silva, che nel derby non ha giocato anche perché provato dalla scomparsa del nonno, e deve sfruttare le ultime partite per dimostrare di poter valere il forte investimento fatto su di lui in estate. In regia, dopo la squalifica torna Biglia, e Gattuso medita anche di dare un turno di riposo a Bonaventura, apparso piuttosto in affanno nel derby, con Calhanoglu arretrato in mediana e Borini al suo posto nel tridente.

Quattro assenze importanti per i neroverdi. Saranno squalificati Magnanelli e Adjapong, espulsi nel recupero di mercoledì a Verona col Chievo, mentre sono infortunati Goldaniga e Berardi. Quest'ultimo non si è allenato ed è in forte dubbio per domenica. Iachini riproporrà il 3-5-2, con i tre difensori Acerbi, Peluso e Dell'Orco. A centrocampo, agiranno sugli esterni Lirola e Rogerio, in mediana con il rientrante Sensi in cabina di regia, Mazzitelli e Missiroli. Scelte obbligate davanti con Babacar e Politano favoriti su Matri e Ragusa.