John Harrison e l'invenzione del cronometro marino

Google dedica oggi il suo doodle a John Harrison, orologiaio e inventore inglese, per i 325 anni dalla sua nascita, avvenuta il 3 aprile 1693 a Foulby, nello Yorkshire. La sua maggiore invenzione fu, nel 1761, quella del cronometro marino, che permise di determinare con precisione la longitudine in mare, dando così un fondamentale contributo alla navigazione.

John Harrison, figlio di un falegname e primo di cinque fratelli, non fece mai pratica presso un orologiaio ma solo come carpentiere e meccanico. Si racconta che durante gli studi copiò con cura un libro di meccanica pratica, ampliandolo e ridisegnando grafici.



A circa vent'anni costruì dunque un orologio da autodidatta: un pendolo interamente in legno, a cui seguirono, nel 1712 e nel 1717, altri due orologi di legno. Nel 1722 Harrison costruì un orologio con ingranaggi di legno per Sir Charles Pelham, che ancora oggi è collocato nella torre della sua dimora a Brocklesby Park, e ancora oggi funziona perfettamente.

John Harrison realizzò ancora quattro orologi (progettati per avere elevata accuratezza e precisione, detti cronometri) che, permettendo di calcolare esattamente la longitudine, cambiarono la navigazione di quel tempo. Suo figlio William lo aiutò nella costruzione del suo ultimo orologio.

Harrison morì a Londra il 24 marzo 1776 per cause naturali e fu sepolto nel cimitero di Hampstead. Gli orologi che costruì sono esposti presso il National Maritime Museum di Greenwich.