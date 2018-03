Stasera in Vaticano papa Francesco celebrerà la messa della veglia di Pasqua. Ieri sera alla Via crucis in un Colosseo superblindato ha biasimato il mondo divorato dal profitto e invitato a "sfidare l'addormentata coscienza dell'umanità". Appello poi del pontefice affinché la Chiesa continui a essere da modello "nonostante i tentativi di screditarla".

La celebrazione di ieri, trasmessa in diretta mondovisione, è stata seguita su Rai Uno da 4 milioni e mezzo di persone con uno share del 19.1%.