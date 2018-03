Venezia, furto 'con destrezza' del gabbiano in Piazza San Marco

Sempre più furbi, e aggressivi, i gabbiani che a Venezia danno la caccia agli snack dei turisti.

Una donna sudamericana che stava addentando un panino, seduta sulle passerelle per l'acqua in piazza San Marco, è stata 'attaccata' senza poter reagire da un gabbiano reale: col becco il grosso pennuto ha spezzato a metà lo snack, ancora nelle mani della donna, e senza neanche sfiorarla è poi fuggito con il bottino, lasciando la signora a bocca aperta.

Una scena documentata dagli scatti di Maurizio Torresan, un fotografo di piazza, secondo la cui esperienza si tratta di una tecnica nuova dei gabbiani, soliti 'planare' sui turisti per far cadere il cibo direttamente a terra, e poi banchettare. Quello dei gabbiani molesti è un problema conosciuto, che si è tentato di risolvere in mille modi. Il loro numero è tuttavia fortemente diminuito da quando in città è partita la raccolta porta a porta dei rifiuti.