Truffò clienti, legale arrestato dai Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione dei confronti dell'avvocato Vito De Pace, 44 anni di origini calabresi. I militari dell'Arma lo hanno intercettato in via San Lorenzo, in città. Il provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello, riguarda una pena residua di 4 anni, un mese e 21 giorni di reclusione che il legale dovrà scontare a seguito di precedenti penali di qualche anno fa.

In passato De Pace è stato processato a Bologna per truffa nei confronti dei clienti, millantato credito, furto, ricettazione, appropriazione indebita e minacce; in primo grado era stato condannato a 4 anni e 4 mesi, in appello, a gennaio 2016, per alcune accuse era scattata la prescrizione.