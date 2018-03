Dipendente Onu accusa alto funzionario 'mi ha molestato'

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Una dipendente dell'Onu ha raccontato pubblicamente per la prima volta di essere stata aggredita sessualmente da un alto funzionario dell'organizzazione internazionale. Ma soprattutto ha spiegato che le è stata offerta una promozione se avesse accettato le scuse del superiore e che le Nazioni Unite non hanno preso sul serio la sua denuncia. In un'intervista con la Cnn Martina Brostrom ha accusato Luiz Loures - alto funzionario dell'Onu e anche vice direttore esecutivo di Unaids, il programma delle Nazioni Unite per Hiv e Aids - di averla aggredita nell'ascensore di un hotel nel 2015 baciandola con la forza e tentando di trascinarla nella sua stanza. Il fatto sarebbe accaduto a Bangkok, in Tailandia, dove la donna, consigliere politico di Unaids, si trovava per una conferenza con Loures.

"Mi ha spinto contro il muro, ha cercato di baciarmi e toccarmi dappertutto - ha raccontato - poi la porta dell'ascensore si e' aperta e lui ha tentato di tirarmi con la forza verso il corridoio della sua camera". Lei pero' e' riuscita a scappare di nuovo nell'ascensore e poi si e' chiusa nella sua stanza. La donna ha denunciato il fatto mentre Loures ha negato tutto: e dopo un'indagine di 14 mesi, non e' stato ritenuto responsabile perché le accuse non erano dimostrate.

Brostrom è una delle tre donne che ha parlato di vicende simili accadute con Loures, che ha lasciato le Nazioni Unite questa settimana al termine del suo contratto. (ANSA).