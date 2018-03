Spia russa: Yulia Skripal migliora, fuori pericolo

Improvvisa svolta positiva, a dispetto delle previsioni, per Yulia Skripal, la figlia 33enne dell'ex spia russa Serghei avvelenata il 4 marzo a Salisbury con lui in un presunto attacco con agente nervino. "Sta migliorando rapidamente e non è più in condizioni critiche", ha fatto sapere una fonte dell'ospedale inglese in cui è ricoverata con il padre.

Le condizioni della donna "sono ora stabili", ha detto Christine Blanshard, direttore sanitario del Salisbury District Hospital, aggiungendo che il padre Serghei resta invece "in condizioni critiche", seppure anche lui "stabile", e quindi non ancora fuori pericolo.



"Ho il piacere di poter riferire un miglioramento delle condizioni di Yulia Skripal, che ha risposto bene alla terapia, ma continua a ricevere cure cliniche specialistiche 24 ore su 24", ha precisato la dottoressa Blanshard. "Voglio cogliere questa opportunità - ha aggiunto - per ringraziare ancora una volta lo staff dell'ospedale per aver garantito un livello così alto di qualità di cure a questi pazienti nelle ultime settimane. Sono molto fiera dei nostri team che hanno lavorato in prima linea e di tutti coloro che hanno dato loro supporto".

Il miglioramento inatteso di Yulia Skripal rischia di rinfocolare i sospetti di Mosca, che a più riprese aveva chiesto invano di poter dare assistenza consolare alla donna, cittadina russa, e visitarla in ospedale.