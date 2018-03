Pasqua: a Roma 10mila agenti in 5 giorni

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Saranno 10mila in cinque giorni gli agenti delle forze dell'ordine in 'campo' per garantire la sicurezza a Roma in occasione delle festività di Pasqua. Si è tenuto nel pomeriggio un tavolo tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, in cui è stato messo a punto il piano che nell'arco di cinque giorni a partire da domani prevede l'impiego di 10mila uomini h24 per garantire la sicurezza sia del "quotidiano" della capitale che dei sette eventi di rilievo presieduti dal Santo Padre. Doppia area di sicurezza per la via Crucis al Colosseo di venerdì sera e per la messa di Pasqua a San Pietro, entrambe celebrate dal Papa, con varchi d'accesso e metal detector. Nove i varchi controllati con metal detector per la via Crucis e sette per l'area di San Pietro. Sorvegliata speciale la "green zone" nel centro storico dove le forze dell'ordine saranno supportate da un reticolo di telecamere di videosorveglianza che conta oltre un centinaio di apparati.