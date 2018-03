Maltrattamenti su disabili, 15 misure

(ANSA) - POTENZA, 26 MAR - Quindici misure cautelari sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Nas nei confronti di persone coinvolte, a vario titolo, in un'inchiesta su "ripetuti e violenti maltrattamenti" su disabili in una struttura riabilitativa di Venosa (Potenza). Tra le persone coinvolte - secondo quanto si è appreso - vi sono dipendenti, medici e un religioso. Alle 11.30 i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa negli uffici della Procura della Repubblica di Potenza.