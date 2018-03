Allarme nel cuore shopping romano,ma subito rientrato

Attimi di paura in sentro a Roma ma poi l'allerme rientra. Una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di una bomba e una serie di verifiche sono state fatte dagli artificieri alle due sedi della Rinascente a Roma, a via del Tritone e in piazza Fiume. Edifici evacuati e dipendenti e clienti fatti uscire. Le verifiche degli artificieri hanno dato poi esito negativo.