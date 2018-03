Regeni: Gabrielli, dal pm Zucca accuse infamanti

"Arditi parallelismi e infamanti accuse che qualificano soltanto chi li proferisce". Così il capo della Polizia Franco Gabrielli ha commentato le parole del sostituto procuratore della corte d'appello di Genova Enrico Zucca che, durante un dibattito sulla morte di Giulio Regeni, ha sostenuto che i "nostri torturatori sono al vertice della polizia". "In nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita - ha aggiunto ad un'iniziativa ad Agrigento in ricordo di Beppe Montana, il capo della Catturandi di Palermo ucciso dalla mafia nel 1985 - chiediamo rispetto".



Zucca, governo spieghi condannati a vertici polizia - "La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica, e queste cose le ho dette e scritte anche in passato. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa parte dell'esecuzione di una sentenza". È il commento del sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, sulle polemiche sollevate dopo il suo intervento a un convegno sul caso Regeni nell'ambito della tutela degli italiani all'estero.

"È normale e doveroso, quando succedono queste cose, che Csm e ministero si accertino sui fatti", ha spiegato Zucca. L'organo di autogoverno della magistratura ha deciso di avviare accertamenti preliminari sulle frasi riportate dalla stampa.



Legnini,stima a polizia,parole pm inappropriate - Quella del pm di Genova Zucca "è stata una dichiarazione impegnativa con qualche parola inappropriata". Lo ha detto il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, che in apertura del plenum ha anche espresso "stima e fiducia ai vertici delle forze di polizia".



Pg Cassazione avvia accertamenti su Pm Zucca - Il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha avviato accertamenti preliminari sul sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. In particolare, il pg acquisirà tutti gli elementi conoscitivi sulle dichiarazioni rese ieri dal magistrato sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Regeni, riportate dalla stampa.



A Csm chiesta pratica su pm Zucca - L'apertura di una pratica sul pm di Genova Enrico Zucca è stata chiesta al Csm dal presidente della prima commissione Antonio Leone per valutare se vi siano "profili di incompatibilità", cioè se il magistrato vada trasferito d'ufficio. Il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini ha detto che sottoporrà la questione al prossimo comitato di presidenza e ha definito doveroso l'intervento del Csm.



Giustizia acquisisce video e relazione - In merito alla vicenda che riguarda il procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, e alla sue dichiarazioni sul G8 di Genova e sui vertici della polizia, il ministero della Giustizia acquisirà - a quanto si apprende - l'integrale della registrazione video del convegno nel corso del quale il magistrato ha pronunciato le affermazioni contestate, per valutarne e contestualizzarne contenuto; e inoltre, come da prassi, una relazione dettagliata sulla vicenda attraverso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova. Le acquisizioni avverranno da parte dell'ispettorato del ministero. Gli accertamenti avviati sono preliminari rispetto alla possibile apertura di un'azione disciplinare.