Disoccupato 27enne sale su traliccio

(ANSA) - BARI, 20 MAR - Un disoccupato di 27 anni si è arrampicato su un traliccio vicino alla stazione della metro in 'zona Cecilia', tra i Comuni di Bari e Modugno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe reagito così in seguito a una lite in famiglia originata dalla mancanza di lavoro. E' in atto un'opera di mediazione condotta da un negoziatore dei carabinieri e dai Vigili del fuoco.