19 marzo, Festa del papà: Manda la tua foto

Festa del papà in tutti i paesi cattolici. Il 19 marzo, i padri vengono festeggiati nella ricorrenza di San Giuseppe, papà di Gesù. In altri Paesi la stessa festa si celebra a giugno.

"Cari papà, auguri nel vostro giorno! Siate per i vostri figli come san Giuseppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia". È l'augurio di Papa Francesco in un tweet.

Sempre più multitasking, i dati ci raccontano dei papà 2.0 come maggiormente coinvolti nell'attività familiare sia per quanto riguarda il tempo libero dei figli, che le mansioni domestiche.

Ma attenzione allo stress dei papà che, come dicono diversi studi, non deve riverberarsi sui piccoli.

Anche Google festeggia i babbi con un doodle con palmi di mani che diventano dinosauri colorati.

Tra i dolci tipici della festa del papà: zeppole e bigné della tradizione