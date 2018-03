Bagno in Fontana Trevi, 900 euro multe

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Novecento euro. A tanto ammontano complessivamente le due sanzioni elevate sabato sera dai vigili di Roma a due tifosi scozzesi arrivati nella Capitale per la partita di rugby. I due uomini sono stati multati per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi: il primo intorno alle 21.30 è entrato in kilt nell'acqua per attraversarla da un lato all'atro e poi essere identificato dalla polizia locale. Il secondo, si sarebbe denudato poco dopo rimanendo in slip per fare un paio di 'vasche' nel monumento ed essere a sua volta fermato dai vigili.

Le multe per ognuno di loro ammontano a circa 450 euro.

Verso le 22 di sabato i caschi bianchi hanno deciso di chiudere con i nastri l'accesso diretto alla fontana, zona che è rimasta interdetta per tutti fino all'una di notte. La decisione, a quanto si apprende, è stata presa dopo i due episodi anche per la presenza di numerosi gruppi di tifosi anche 'alticci' che circolavano nel centro storico in occasione della festa di San Patrizio.