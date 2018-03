Giovane trovato in fin di vita in strada

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO (MILANO), 12 MAR - Un giovane nordafricano, di circa 25 anni, non ancora identificato, è morto questa notte in ospedale a Monza, per un'emorragia dovuta a una profonda ferita al collo.

A quanto si è appreso, intorno alla mezzanotte alcuni passanti lo hanno trovato riverso a terra, in un giardinetto a Cinisello Balsamo (Milano), in una pozza di sangue. I soccorritori del 118, per tentare di salvargli la vita facendolo respirare, gli hanno praticato una tracheotomia d'urgenza, rendendo più complesso valutare se a ferirlo sia stato un proiettile, un cacciavite o un'arma da taglio.

Arrivato in sala operatoria al San Gerardo di Monza in condizioni disperate, il giovane è morto poco dopo. A stabilire le cause della morte sarà l'autopsia. I carabinieri di Sesto San Giovanni che indagano sulla vicenda, stanno raccogliendo eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove si sarebbe consumata l'aggressione mortale.