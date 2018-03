Dazi, l'alt di Berlino: 'E' protezionismo, ci sarà risposta chiara'

Ira di Berlino contro i dazi dell'amministrazione Usa. "Questo è protezionismo - attacca la ministra tedesca dell'Economia, Brigitte Zypries - che urta contro partner stretti come Ue e Germania e limita il commercio libero". "Stiamo saldamente dalla parte delle nostre imprese e dei loro dipendenti e lavoreremo a stretto contatto con la Commissione per rispondere in modo ponderato ma chiaro".

"Un affronto", attacc anche la Confindustria tedesca Bdi. "Gli alti dazi su alluminio e acciaio sono un affronto. Il presidente degli usa Trump rischia una guerra commerciale su scala mondiale che può solo perdere. Gli Usa danneggiano loro stessi", affermano gli industriali tedeschi.

La Ue "condivide la frustrazione degli Usa" sul dumping cinese sull'acciaio, ma i dazi contro l'Europa "colpirebbero l'obiettivo sbagliato", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue responsabile dell'industria e degli investimenti, Jyrki Katainen, parlando alla Transatlantic week. Katainen ha poi aggiunto che "i veri amici sono quelli che giocano con le stesse regole", e si è detto "fiducioso" che l'Ue possa essere esentata dai dazi.

Il ministero del Commercio cinese ha ribadito di "opporsi con decisione" ai dazi sull'import al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio voluti dal presidente Usa Donald Trump, sollecitandone la cancellazione "il più presto possibile". La Cina vuole "difendere i suoi legittimi diritti e interessi con risoluzione", dato che i dazi, recita una nota, "colpiranno seriamente l'ordine del commercio internazionale". Forte opposizione anche dalla China Iron & Steel Association e dalla China Nonferrous Metals Industry Association.