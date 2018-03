Maltrattavano bimbi, indagate maestre

(ANSA) - PORDENONE, 03 MAR - Quattro maestre e una bidella indagate, una struttura privata con asilo nido e scuola materna posta sotto sequestro: sono gli elementi principali dell'operazione dei carabinieri della Compagnia di Pordenone perfezionata questa mattina in un comune della provincia. Da quanto si è appreso, le vittime di percosse, urla e comportamenti traumatizzanti sarebbero una ventina di bambini di età compresa tra sei mesi e sei anni. Le azioni violente delle docenti e dell'inserviente sono state svelate grazie ad alcune telecamere nascoste dagli investigatori dopo la denuncia di una mamma, che ha fatto scattare le indagini. In particolare, i carabinieri della Compagnia di Pordenone, coordinati dal tenente colonnello Marco Campaldini, hanno dato esecuzione a 2 misure interdittive emesse dal Gip di Pordenone, del divieto di esercitare la professione presso qualsiasi ente pubblico e privato, nei confronti di due delle maestre. La struttura è stata sottoposta a sequestro in esecuzione di decreto dell'Autorità Giudiziaria.