Lite condominiale per famiglia Battisti

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Una banalissima questione condominiale rischia di portare a processo il figlio, 45 anni, e la vedova, 74 anni, di Lucio Battisti, che abitano a Rimini.

Come riporta la stampa locale, infatti, una vicina di casa, sulla base di una causa persa davanti al giudice civile per un presunto abuso edilizio, ha dichiarato loro guerra. Il figlio di Battisti si trova, infatti, a processo per falsa testimonianza insieme a un altro condomino e all'operaio che fece i lavori. La donna, invece, ha un'udienza preliminare fissata a maggio perché accusata di calunnia, sempre nei confronti della stessa vicina.

I due sono certi di dimostrare la loro estraneità agli addebiti.

Al centro della lite alcune finestrelle che si affacciano sul vano condominiale e che, negli anni '80, erano state fatte oscurare dal cantante per tutelare la sua privacy.