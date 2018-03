Frana raggiunge letto Reno nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Continua a muoversi la frana che da ieri blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese. In tarda mattinata il fronte ha raggiunto il letto del fiume Reno, che scorre poco lontano, e il timore è che possa ostruire il corso d'acqua.

"La preoccupazione è la creazione di un invaso a valle del fiume - ha spiegato il Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi - ma speriamo vengano fatte in tempo tutte le opere per scongiurare questo". Sul posto i Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici del servizio area Reno, che stanno cercando di impedire che il fiume venga ostruito. Lo smottamento, provocato dal maltempo degli ultimi giorni, ieri aveva tranciato un cavo Telecom che serve il distretto di Porretta e diversi comuni della montagna, provocando la sospensione della telefonia fissa fino a sera.

Per il momento sono 5 le abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale, in un'area che anche nel 1996 fu interessata da una vasta frana.