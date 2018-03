Autisti 'scrutatori', meno bus, metro ok

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni di voto come scrutatori, presidenti di seggio o segretari. Tale attività, hanno spiegato dalla municipalizzata dei trasporti di Roma, è "riconosciuta ai sensi di legge".

"Indisponibilità di personale impegnato nelle operazioni di voto", la risposta di infoatac ad un cittadino che stamane chiedeva lumi sul servizio. Su twitter diversi utenti già si lamentano.