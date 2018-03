Abusa 14enne, preso maestro Karate

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Ha abusato della sua allieva 14enne. Per questo un maestro di karate è stato arrestato a Roma dagli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni in esecuzione del'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari, nei confronti di un 47enne, di professione analista-programmatore, nel tempo libero aiuto-maestro di karate in una palestra nel quartiere Appio. L'uomo è stato arrestato per "atti sessuali con minorenne aggravato dal fatto che la persona abusata,le era stata affidata per ragioni di istruzione".