Treno fermo, al freddo per 4 ore

(ANSA) - BERGAMO, 2 MAR - Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per oltre 4 ore al freddo sui vagoni del treno regionale 2073 di Trenord, partito da Milano Centrale per Verona alle 15.25, che si è guastato tra le stazioni di Pioltello e Treviglio, all'altezza di Melzo (Milano). Il guasto che ha bloccato il convoglio pare sia stato causato da una formazione di ghiaccio sull'impianto frenante del convoglio.

Tra i passeggeri si è anche alzata la tensione e qualcuno ha chiamato i carabinieri, intervenuti sui binari per placare le proteste. Sul posto per precauzione anche un'ambulanza. Non sono mancati momenti di tensione: alcuni passeggeri hanno sbloccato le porte e, esasperati, sono scesi sui binari.

Trenord ha offerto ai pendolari generi di conforto, tra cui coperte, cibo e caramelle in scatolette.

Dopo le 20, i passeggeri sono stati fatti salire su un altro convoglio, poi partito per Treviglio, che proseguirà la corsa fino a Verona Porta Nuova.