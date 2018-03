Stop Tir Gran San Bernardo per Svizzera

(ANSA) - AOSTA, 2 MAR - A causa dell'aggravamento per neve della situazione della viabilità sul versante alpino della Svizzera, la Protezione civile della Valle d'Aosta ha disposto lo stop al transito dei mezzi pesanti sulla strada statale 27 verso il Traforo del Gran San Bernardo. Il provvedimento si aggiunge a quello analogo già assunto per il Traforo del Monte Bianco, al confine con la Francia. I tir in transito nella regione vengono fermati nell'area di regolazione di Pollein, alle porte di Aosta.