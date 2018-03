Senzacasa S.Apostoli ospiti occupazioni

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Sgomberati da un'occupazione alla fine nei giorni di gelo romano, con la neve, hanno trovato rifugio in altre occupazioni abitative della capitale. I senza casa che vivono da sette mesi nell'atrio della Basilica di Ss Apostoli a Roma, in attesa ancora di una sistemazione, in questi giorni di emergenza gelo sono stati ospitati in altre occupazioni. "Rischiavamo di morire di freddo - spiega Claudio, tra i senzacasa di Santi Apostoli - non era possibile vivere in quelle condizioni. Per fortuna le altre occupazioni, con immensi sacrifici, si stanno occupando di noi e ci stanno ospitando.

Attendiamo che, come promesso dalla Regione Lazio, l'immobile di via Ventura, dopo la messa a norma richiesta, venga reso disponibile al più presto per le nostre famiglie provate da ben sette mesi in tenda".