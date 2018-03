Modena, a 4 anni muore nella roulotte

(ANSA) - MODENA, 2 MAR - Un bambino di quattro anni è morto dopo essersi sentito male all'interno di una roulotte che si trova a San Matteo, in provincia di Modena, dove vivono alcune famiglie nomadi. La procura modenese ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, finora pare non ci siano indagati. A stroncare la vita del bambino, come ipotizzano notizie di stampa, potrebbe essere stato un virus, ma non viene nemmeno escluso che un ruolo possano averlo avuto le condizioni igieniche nelle quali il piccolo viveva.

La medicina legale ha escluso per ora che il decesso possa essere avvenuto per soffocamento, o dopo ingestione di un farmaco oppure per uno choc anafilattico. Saranno i medici del laboratorio di microbiologia del Policlinico di Modena a cercare le risposte sulle cause.