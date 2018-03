Maltempo: strada allagata a Lipari

(ANSA) LIPARI (MESSINA) 2 MAR - Lipari come Venezia. Il mare ha invaso la via Tenente Mariano Amendola, per quasi un chilometro.

In ginocchio le attività commerciali: bar, negozi e supermercato. La strada è stata chiusa al traffico dopo la ricognizione della polizia municipale. L'alta marea è la causa dell'inondazione. A due passi della rotabile vi è anche la banchina dei traghetti e degli aliscafi che collegano l'isola.

Sia per la ristrutturazione del porto delle navi che per la struttura dei mezzi veloci la giunta comunale ha un finanziamento di circa 5 milioni di euro che è in attesa di poter utilizzare.