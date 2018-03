Maltempo: ok A1 e A12,stop treni Liguria

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - E' stata riaperta poco prima di mezzogiorno l'autostrada A1 nel tratto Milano-Bologna, dopo la chiusura disposta tra Milano e Sasso Marconi in direzione sud, a causa dell'ondata di maltempo e in particolare della pioggia gelata che provoca la formazione di ghiaccio. Autostrade per l'Italia spiega che dalla serata di ieri l'Emilia Romagna è interessata dal fenomeno meteorologico a causa del quale si sono rese necessarie le chiusure nella regione di vari tratti autostradali: per ripristinare la viabilità è stato necessario il lavoro di oltre 500 mezzi operativi. Migliora gradualmente la situazione in Liguria, dove sono state riaperte l'A12, chiusa per ore a causa del ghiaccio, e l'A10, che era stata chiusa tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova per un incidente, fortunatamente senza feriti, che ha però avuto conseguenze sulla statale Aurelia, andata in tilt. Nella regione sono invece bloccati i treni per il gelo e Rfi attende un rialzo delle temperature per potere riprendere il servizio.