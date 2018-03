Mafia: confisca 1,2 mln a giostraio

(ANSA) - GIOIA DEL COLLE (BARI), 2 MAR - I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscato beni per 1,2 milioni di euro a Amilcare Monti Condesnitt, di 48 anni, il giostraio di Gioia del Colle già condannato per traffico di stupefacenti, detenzione di armi da guerra ed esplosivo, violazione delle norme sull'immigrazione e ricettazione. Nella sua tenuta a Gioia del Colle fu trovato e sequestrato nel 2016 mezzo chilo di tritolo che, secondo i magistrati della Dda, era destinato alla Camorra campana per un attentato all'allora procuratore di Napoli Giovanni Colangelo. Il provvedimento è frutto di una indagine avviata nel 2016, che ha accertato la provenienza illecita del denaro utilizzato per le attività del giostraio e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. I beni confiscati per lo più intestati alla compagna di Monti Condesnitt sono 5 società, un appartamento, un capannone industriale, 15 fondi rustici, quattro auto, quattro conti correnti e una cassetta di sicurezza con diversi preziosi.