Fumo nelle carrozze, treno si ferma

(ANSA) - PAVIA, 2 MAR - Nevica di nuovo e intensamente da stamani su Pavia e provincia. La circolazione lungo le strade, che ieri aveva fatto registrare problemi lungo le arterie provinciali soprattutto a causa del ghiaccio, è al momento abbastanza regolare.

Molti disagi, invece, per chi si deve spostare in treno.

Questa mattina i treni in partenza da Pavia e diretti a Milano hanno accusato ritardi sino a 185 minuti. Il treno delle 7.37 partito da Vigevano (Pavia) e diretto a Milano Porta Genova ha dovuto fermarsi dopo l'azionamento del freno di emergenza da parte di un passeggero perché nelle ultime carrozze si era diffuso un fumo acre. Il treno è poi ripartito con 63 minuti di ritardo dalla stazione di Gaggiano (Milano).