Chiusi tratti autostrade Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le zone interessate, perché i "volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nella giornata". In Liguria è stata riaperta, alle 4 di stanotte, l'autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e della Spezia, chiusa ieri sera in seguito ad una nevicata e per il ghiaccio sulla carreggiata. Sospesa anche la circolazione ferroviaria sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia, a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.